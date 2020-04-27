Тернопольская область: 10 смертей от COVID-19, мужчина на обсервации покончил жизнь самоубийством

В области выявлено 612 случаев заболевания коронавирусом

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В области выявлено 612 случаев заболевания коронавирусом

В Тернопольской области зафиксировано десять летальных случаев от коронавируса. Один из пациентов, который вернулся из-за границы и находился в обсервации, покончил жизнь самоубийством.

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

Тернополянин 14 апреля вернулся из Польши. В течение двух лет он почти все время жил за границей. Во время общения с представителями мобильной группы согласился с прохождением обязательной обсервации и вел себя спокойно, бесконфликтно. 20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу №3.

Симптомов коронавируса у мужчины не было, трижды в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие.

Мужчине 39 лет, женат, воспитывал 4 детей. Никто не приносил ему в больницу передач, трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон.

Вечером, 24 апреля, мужчина заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством.

Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливают правоохранители. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "самоубийство".

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 27 апреля в Тернопольской области 612 случаев COVID-19.

175– жители Монастырисского района.

110– жители Кременецкого района.

67 – жители Шумского района.

61 – жители Бучацкого района.

44 – жители города Тернополя.

38 – жители Залещицкого района.

37 – жители Чертковского района.

23 – жители Козовского района.

12– жители Борщевского района.

9 – жители Теребовлянского района.

7– жители Збаражского района.

7– жители Лановецкого района.

6 – жители Тернопольского района.

5 – жители Подгаецкого района.

5 – жители Гусятинского района.

2 – жители Бережанского района.

2 – жители Зборовского района.

2 – жители Подволочиского района.

В Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новые случаи.