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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
29 апреля 2020, 12:19 19

Тернопольская область: еще одна женщина из Почаева умерла от коронавируса

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29 апреля 2020, 12:19 19
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В Тернопольской больнице скорой помощи скончалась женщина, больная COVID-19
Фото из открытых источников
В Тернопольской больнице скорой помощи скончалась женщина, больная COVID-19

29 апреля утром умерла жительница Почаева 60 лет. Женщина поступила в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи 20 апреля в тяжелом состоянии. У пациентки диагностировали коронавирус. Она находилась на ИВЛ-аппарате.

Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Кроме коронавируса у женщины были тяжелые сопутствующие заболевания.

В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ СКОНЧАЛАСЬ ЖЕНЩИНА, БОЛЬНАЯ COVID-19 Умерла женщина 60 лет. Она – жительница...

Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Среда, 29 апреля 2020 г.

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 29 апреля на Тернопольщине 708 случаев COVID-19, 12 – летальных, 76 человек выздоровели.

  • 177– жители Монастырисского района.
  • 158– жители Кременецкого района.
  • 69 – жители Шумского района.
  • 62 – жители Бучацкого района.
  • 53 – жители города Тернополя.
  • 47 – жители Чертковского района.
  • 41 – жители Залещицкого района.
  • 24 – жители Козовского района.
  • 12– жители Борщевского района.
  • 10 – жители Теребовлянского района.
  • 10– жители Збаражского района.
  • 9 – жители Гусятинского района.
  • 7 – жители Тернопольского района.
  • 5 – жители Подгаецкого района.
  • 2 – жители Бережанского района.
  • 2 – жители Зборовского района.
  • 2 – жители Подволочиского района.

В Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

Почаевскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса 21 апреля, полиция ограничила движение транспорта и людей на ее территорию.

20 апреля в Тернопольской области от COVID-19 умерла 43-летняя жительница Почаева.

В Почаевской лавре грубо нарушили карантин. В ночь с 18 на 19 апреля в Почаевской Свято-Успенской лавре верующие и священнослужители нарушили карантинные ограничения, которые ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.


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