Тернопольская область: еще одна женщина из Почаева умерла от коронавируса
29 апреля утром умерла жительница Почаева 60 лет. Женщина поступила в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи 20 апреля в тяжелом состоянии. У пациентки диагностировали коронавирус. Она находилась на ИВЛ-аппарате.
Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Кроме коронавируса у женщины были тяжелые сопутствующие заболевания.
В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ СКОНЧАЛАСЬ ЖЕНЩИНА, БОЛЬНАЯ COVID-19 Умерла женщина 60 лет. Она – жительница...Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Среда, 29 апреля 2020 г.
Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 29 апреля на Тернопольщине 708 случаев COVID-19, 12 – летальных, 76 человек выздоровели.
- 177– жители Монастырисского района.
- 158– жители Кременецкого района.
- 69 – жители Шумского района.
- 62 – жители Бучацкого района.
- 53 – жители города Тернополя.
- 47 – жители Чертковского района.
- 41 – жители Залещицкого района.
- 24 – жители Козовского района.
- 12– жители Борщевского района.
- 10 – жители Теребовлянского района.
- 10– жители Збаражского района.
- 9 – жители Гусятинского района.
- 7 – жители Тернопольского района.
- 5 – жители Подгаецкого района.
- 2 – жители Бережанского района.
- 2 – жители Зборовского района.
- 2 – жители Подволочиского района.
В Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.
Почаевскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса 21 апреля, полиция ограничила движение транспорта и людей на ее территорию.
20 апреля в Тернопольской области от COVID-19 умерла 43-летняя жительница Почаева.
В Почаевской лавре грубо нарушили карантин. В ночь с 18 на 19 апреля в Почаевской Свято-Успенской лавре верующие и священнослужители нарушили карантинные ограничения, которые ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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