Тернопольская область: еще одна женщина из Почаева умерла от коронавируса

В Тернопольской больнице скорой помощи скончалась женщина, больная COVID-19

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В Тернопольской больнице скорой помощи скончалась женщина, больная COVID-19

29 апреля утром умерла жительница Почаева 60 лет. Женщина поступила в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи 20 апреля в тяжелом состоянии. У пациентки диагностировали коронавирус. Она находилась на ИВЛ-аппарате.

Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Кроме коронавируса у женщины были тяжелые сопутствующие заболевания.

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 29 апреля на Тернопольщине 708 случаев COVID-19, 12 – летальных, 76 человек выздоровели.

177– жители Монастырисского района.

158– жители Кременецкого района.

69 – жители Шумского района.

62 – жители Бучацкого района.

53 – жители города Тернополя.

47 – жители Чертковского района.

41 – жители Залещицкого района.

24 – жители Козовского района.

12– жители Борщевского района.

10 – жители Теребовлянского района.

10– жители Збаражского района.

9 – жители Гусятинского района.

7 – жители Тернопольского района.

5 – жители Подгаецкого района.

2 – жители Бережанского района.

2 – жители Зборовского района.

2 – жители Подволочиского района.

В Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

Почаевскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса 21 апреля, полиция ограничила движение транспорта и людей на ее территорию.

20 апреля в Тернопольской области от COVID-19 умерла 43-летняя жительница Почаева.

В Почаевской лавре грубо нарушили карантин. В ночь с 18 на 19 апреля в Почаевской Свято-Успенской лавре верующие и священнослужители нарушили карантинные ограничения, которые ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.