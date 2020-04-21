В Тернопольской области сообщили о подозрении трем преступникам, которые подделывали документы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным следствия, организатор группы - житель Запорожья обустроил дом всем необходимым для изготовления поддельных документов с использованием голографических защитных элементов. К этой деятельности он привлек еще 2 местных жителей. Участники группы с помощью социальных сетей сбывали поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств и удостоверения водителя на территории Тернопольской, Запорожской, Киевской, Ивано-Франковской и других областей.
Задокументировано 15 фактов изготовления и сбыта официальных документов, которые должны выдаваться только государственными учреждениями. Досудебное расследование продолжается.
Прокуратурой Тернопольской области троим лицам сообщено о подозрении в подделке документов в составе организованной преступной группы (за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины).
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили 207 провокаторов, которые распространяли в сети заведомо ложные факты об эпидемии коронавируса в Украине.
- 19:20 21 апреля Гео Лерос: руководителем Печерской РГА планируют назначить человека Ермака
- 19:03 21 апреля В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков
- 18:56 21 апреля Почаевскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса
- 18:42 21 апреля В Днепре главный врач объявила голодовку из-за медреформы
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 18:30 21 апреля Боевики дважды обстреляли позиции сил ООС из 120-мм минометов
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт