В Тернопольской области сообщили о подозрении трем преступникам, которые подделывали документы

Правоохранителями задокументировано 15 фактов изготовления и сбыта официальных документов

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Правоохранителями задокументировано 15 фактов изготовления и сбыта официальных документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, организатор группы - житель Запорожья обустроил дом всем необходимым для изготовления поддельных документов с использованием голографических защитных элементов. К этой деятельности он привлек еще 2 местных жителей. Участники группы с помощью социальных сетей сбывали поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств и удостоверения водителя на территории Тернопольской, Запорожской, Киевской, Ивано-Франковской и других областей.

Задокументировано 15 фактов изготовления и сбыта официальных документов, которые должны выдаваться только государственными учреждениями. Досудебное расследование продолжается.

Прокуратурой Тернопольской области троим лицам сообщено о подозрении в подделке документов в составе организованной преступной группы (за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили 207 провокаторов, которые распространяли в сети заведомо ложные факты об эпидемии коронавируса в Украине.