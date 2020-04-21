В Тернопольской области зафиксировали седьмой случай летального исхода от коронавируса
Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.
Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 21 апреля в Тернопольской области 435 случаев COVID-19, 7 – летальных.
- 161– жители Монастырисского района.
- 49 – жители Шумского района.
- 44 – жители Бучацкого района.
- 42 – жители Кременецкого района.
- 31 – жители города Тернополя.
- 30 – жители Залещицкого района.
- 22 – жители Чертковского района.
- 22 – жители Козовского района.
- 9– жители Борщевского района.
- 5 – жители Подгаецкого района.
- 5 – жители Теребовлянского района.
- 4 – жители Тернопольского района.
- 4 – жители Гусятинского района.
- 3– жители Збаражского района.
- 2 – жители Бережанского района.
- 1 – житель Зборовского района.
- 1 – житель Лановецкого района.
В Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.
Напомним, 19 апреля в Тернопольской области от COVID-19 умерла 43-летняя жительница Почаева. Вчера, 20 апреля, в области зафиксировано 414 случаев инфицирования, шесть из них - летальные.
Накануне в Почаевской лавре грубо нарушили карантин. В ночь с 18 на 19 апреля в Почаевской Свято-Успенской лавре верующие и священнослужители нарушили карантинные ограничения, которые ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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