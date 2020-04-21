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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 11:20 6

В Тернопольской области зафиксировали седьмой случай летального исхода от коронавируса

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21 апреля 2020, 11:20 6
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В области 435 инфицированных, за сутки выявлен 21 новый случай
Фото из открытых источников
В области 435 инфицированных, за сутки выявлен 21 новый случай

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 21 апреля в Тернопольской области 435 случаев COVID-19, 7 – летальных.

  • 161– жители Монастырисского района.
  • 49 – жители Шумского района.
  • 44 – жители Бучацкого района.
  • 42 – жители Кременецкого района.
  • 31 – жители города Тернополя.
  • 30 – жители Залещицкого района.
  • 22 – жители Чертковского района.
  • 22 – жители Козовского района.
  • 9– жители Борщевского района.
  • 5 – жители Подгаецкого района.
  • 5 – жители Теребовлянского района.
  • 4 – жители Тернопольского района.
  • 4 – жители Гусятинского района.
  • 3– жители Збаражского района.
  • 2 – жители Бережанского района.
  • 1 – житель Зборовского района.
  • 1 – житель Лановецкого района.

В Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Напомним, 19 апреля в Тернопольской области от COVID-19 умерла 43-летняя жительница Почаева. Вчера, 20 апреля, в области зафиксировано 414 случаев инфицирования, шесть из них - летальные.

Накануне в Почаевской лавре грубо нарушили карантин. В ночь с 18 на 19 апреля в Почаевской Свято-Успенской лавре верующие и священнослужители нарушили карантинные ограничения, которые ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.


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