В Тернопольской области зафиксировали седьмой случай летального исхода от коронавируса

В области 435 инфицированных, за сутки выявлен 21 новый случай

Фото из открытых источников

В области 435 инфицированных, за сутки выявлен 21 новый случай

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 21 апреля в Тернопольской области 435 случаев COVID-19, 7 – летальных.

161– жители Монастырисского района.

49 – жители Шумского района.

44 – жители Бучацкого района.

42 – жители Кременецкого района.

31 – жители города Тернополя.

30 – жители Залещицкого района.

22 – жители Чертковского района.

22 – жители Козовского района.

9– жители Борщевского района.

5 – жители Подгаецкого района.

5 – жители Теребовлянского района.

4 – жители Тернопольского района.

4 – жители Гусятинского района.

3– жители Збаражского района.

2 – жители Бережанского района.

1 – житель Зборовского района.

1 – житель Лановецкого района.

В Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Напомним, 19 апреля в Тернопольской области от COVID-19 умерла 43-летняя жительница Почаева. Вчера, 20 апреля, в области зафиксировано 414 случаев инфицирования, шесть из них - летальные.

Накануне в Почаевской лавре грубо нарушили карантин. В ночь с 18 на 19 апреля в Почаевской Свято-Успенской лавре верующие и священнослужители нарушили карантинные ограничения, которые ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.