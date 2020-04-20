Львовская область: на Пасху от COVID-19 скончались еще двое людей

От коронавируса в области умерли десять пациентов

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От коронавируса в области умерли десять пациентов

Об этом сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, сообщает RegioNews.

Во Львовской области умерли девятый и десятый пациенты, у которых было зафиксировано коронавирусную инфекцию.

Мужчина 1939 года рождения скончался ночью 19 апреля.

Пациента госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу города Львова с двусторонней пневмонией. 15 апреля, после получения положительного результата на коронавирус, его перевели во Львовскую областную инфекционную больницу.

У пациента имелись сопутствующие заболевания, в частности ишемическая болезнь сердца.

Ночью, 19 апреля, скончалась женщина 1960 года рождения.

Женщину госпитализировали в Центр легочного здоровья с двусторонней пневмонией. Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили 5 апреля. Ее перевели во Львовскую областную инфекционную больницу.

У пациентки были сопутствующие заболевания, в частности гипотирез и ожирение.

Во Львовской области зафиксировано 253 случая инфицирования коронавирусом, 22 пациентов выздоровели.

17 апреля во Львовской области в Самборе служители и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы устроили массовую ходу. Участники шествия были без масок и не придерживались безопасной дистанции.

Напомним, в Украине 5710 инфицированных, 151 человек умер. 86% умерших это люди старше 50-ти лет.

На Пасху семь областей не подали показатели заболеваемости COVID-19. Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области не подали информацию по ПЦР-тестированию.