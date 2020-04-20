Львовская область: на Пасху от COVID-19 скончались еще двое людей
Об этом сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, сообщает RegioNews.
Во Львовской области умерли девятый и десятый пациенты, у которых было зафиксировано коронавирусную инфекцию.
Мужчина 1939 года рождения скончался ночью 19 апреля.
Пациента госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу города Львова с двусторонней пневмонией. 15 апреля, после получения положительного результата на коронавирус, его перевели во Львовскую областную инфекционную больницу.
У пациента имелись сопутствующие заболевания, в частности ишемическая болезнь сердца.
Ночью, 19 апреля, скончалась женщина 1960 года рождения.
Женщину госпитализировали в Центр легочного здоровья с двусторонней пневмонией. Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили 5 апреля. Ее перевели во Львовскую областную инфекционную больницу.
У пациентки были сопутствующие заболевания, в частности гипотирез и ожирение.
Во Львовской области зафиксировано 253 случая инфицирования коронавирусом, 22 пациентов выздоровели.
17 апреля во Львовской области в Самборе служители и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы устроили массовую ходу. Участники шествия были без масок и не придерживались безопасной дистанции.
Напомним, в Украине 5710 инфицированных, 151 человек умер. 86% умерших это люди старше 50-ти лет.
На Пасху семь областей не подали показатели заболеваемости COVID-19. Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области не подали информацию по ПЦР-тестированию.
- 13:08 20 апреля Львовская область: на Пасху от COVID-19 скончались еще двое людей
- 12:28 20 апреля Штрафом не отделаетесь, - Аваков о поджогах в Чернобыле
- 12:00 20 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:50 20 апреля На Пасху семь областей не подали показатели заболеваемости COVID-19
- 11:35 20 апреля В Чернобыле и Житомирской области до сих пор тушат пожары (ФОТО, ВИДЕО)
- 10:58 20 апреля ООС: на Пасху оккупанты шесть раз обстреляли позиции украинских военных
- 12:00 20 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт