С полицией и спецназом: херсонца с подозрением на коронавирус пришлось госпитализировать принудительно
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Kherson.net.
На внеочередной сессии Херсонского облсовета, которая состоялась в среду, 8 апреля, директор департамента охраны здоровъя Виктор Короленко рассказал о произошедшем случае.
Так, около 1:00 8 апреля в скорую помощь Херсонской области поступил вызов - на плохое самочувствие жаловался парень. Приехала скорая помощь, медики были экипированы в защитные костюмы. Молодой человек приехал из Польши. Ехать в больницу он отказался - буквально выпихал медиков из квартиры. Пришлось вызывать второй экипаж скорой помощи, тоже в защитных костюмах.
"С полицией, спецназом, его отвезли в инфекционную больницу, там лечат", - рассказал Короленко.
В общем количество инфицированных в Херсонской области составляет 15 человек (два новых случая зафиксировано вчера). Инфицированными являются две медработницы 46 и 43 лет из Голопристанского района и г. Олешки, который ранее контактировали с больными с подтверждённым диагнозом коронавируса.
По словам главы ОГА Юрия Гусева, на момент выявления они пребывали в самоизоляции, чувствуют себя удовлетворительно.
В связи с тем, что в Геническе отсутствуют новые случаи заболевания среди населения в течение 14 дней, на выездах из города решили убрать блокпосты.
9 стационарных и 1 мобильный карантинный блокпост в области продолжают функционировать.
По информации руководства города, инфицированная пациентка из Геническа чувствует себя хорошо, не имеет симптомов болезни и ожидает отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавируса.
Напомним, что в Украине за сутки обнаружено еще 206 больных коронавирусом, общее количество - 1668.
- 17:39 08 апреля В Киеве масштабный пожар на территории радиозавода
- 17:09 08 апреля Ермаку заплатили за госпосты около $100 тысяч - фигурант пленок
- 17:05 08 апреля Власти Ровенской области готовятся выставить на аукцион янтарные участки
- 17:01 08 апреля Львовская область: назначенные заместители председателя ОГА являются работниками его же компаний
- 16:33 08 апреля Венедиктова завела дело на Порошенко за реформу Верховного суда
- 16:33 08 апреля Владелец затонувшего в Одессе танкера Delfi не отказывается демонтировать судно
- 12:41 08 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:24 08 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
- 16:00 01 апреля Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса