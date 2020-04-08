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08 апреля 2020, 13:51 15

С полицией и спецназом: херсонца с подозрением на коронавирус пришлось госпитализировать принудительно

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08 апреля 2020, 13:51 15
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В Херсоне медикам пришлось вызывать на помощь полицию, чтобы госпитализировать больного с подозрением на COVID-19
В Херсоне медикам пришлось вызывать на помощь полицию, чтобы госпитализировать больного с подозрением на COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Kherson.net.

На внеочередной сессии Херсонского облсовета, которая состоялась в среду, 8 апреля, директор департамента охраны здоровъя Виктор Короленко рассказал о произошедшем случае.

Так, около 1:00 8 апреля в скорую помощь Херсонской области поступил вызов - на плохое самочувствие жаловался парень. Приехала скорая помощь, медики были экипированы в защитные костюмы. Молодой человек приехал из Польши. Ехать в больницу он отказался - буквально выпихал медиков из квартиры. Пришлось вызывать второй экипаж скорой помощи, тоже в защитных костюмах.

"С полицией, спецназом, его отвезли в инфекционную больницу, там лечат", - рассказал Короленко.

В общем количество инфицированных в Херсонской области составляет 15 человек (два новых случая зафиксировано вчера). Инфицированными являются две медработницы 46 и 43 лет из Голопристанского района и г. Олешки, который ранее контактировали с больными с подтверждённым диагнозом коронавируса.

По словам главы ОГА Юрия Гусева, на момент выявления они пребывали в самоизоляции, чувствуют себя удовлетворительно.

В связи с тем, что в Геническе отсутствуют новые случаи заболевания среди населения в течение 14 дней, на выездах из города решили убрать блокпосты.

9 стационарных и 1 мобильный карантинный блокпост в области продолжают функционировать.

По информации руководства города, инфицированная пациентка из Геническа чувствует себя хорошо, не имеет симптомов болезни и ожидает отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавируса.

Напомним, что в Украине за сутки обнаружено еще 206 больных коронавирусом, общее количество - 1668.


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