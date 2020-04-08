В Луцке больных COVID-19 медиков будут лечить за средства городского бюджета
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на volynua.com. Соответствующее решение приняли сегодня, 8 апреля, во время внеочередной сессии горсовета.
Советник Луцкого городского головы Игорь Полищук отметил, что в Луцке впервые в Украине будет введено своеобразное страхование для работников медицинской отрасли Луцка городского и областного подчинения, которые заболели коронавирусом.
"Мы видим, что по состоянию на 7 апреля, из 34 волынян было инфицировано коронавирусом 20 медиков, а это почти 60%. Поэтому сегодня в таких условиях мы должны позаботиться о тех, кто будет оказывать помощь больным коронавирусом", – отметил Игорь Полищук.
Депутаты решили выделить 500 тысяч гривен в пределах субвенции, предоставляемой областному бюджету, для инфекционной больницы на эти нужды. При этом определили, что предельная стоимость лечения легкой и средней формы коронавирус – 10 тысяч гривен, для тяжелой – до 20 тысяч гривен.
С его слов из того, что было задекларировано правительством, а именно бесплатные медикаменты для лечения COVID-19 не поступили, и когда они будут в области пока неизвестно.
По состоянию на 8 апреля на Волыни зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 .
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