Коронавирусом заболел шестилетний ребенок и директор рынка: больницы Запорожской области продолжают принимать больных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
По предыдущим данным в Запорожской области зафиксировали 41 случай заболевания. То есть за сутки добавилось три заболевших коронавирусом.
В Мелитополе за сутки подтвердили два новых случая коронавирусной инфекции, из них один - шестилетний ребенок. Заболевшие с одного семейного очага с больным COVID-19, у которого коронавирус обнаружили ранее.
Во время брифинга глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок рассказал, что все больные находятся на лечении и самоизоляции в Запорожье, Мелитополе, Бердянске и в Запорожском, Мелитопольском районах.
Всего в области 679 коек для пациентов с СОVID-19. Кроме этого, в областной инфекционной больнице делается разводка кислорода. Через неделю планируют оснастить 40 коек, к которым можно подключить аппараты ИВЛ. Пока в больнице подключены лишь четыре аппарата ИВЛ.
Также Туринок сообщил, что средствами защиты в борьбе с COVID-19 больницам региона хватит примерно на месяц.
Кроме того в полиции Запорожской области сообщили, что в Запорожье коронавирусом заболел директор рынка, который недавно отказывался закрываться на карантин.
Так, 21 марта сотрудники полиции обнаружили киоски, которые работали на одном из рынков, несмотря на запрет. Директор рынка препятствовал работе полиции за что на него составили админпротокол. Позже стало известно, что мужчина находится в больнице, а 3 апреля ему подтвердили заболевание коронавирусом. Состояние мужчины тяжелое.
Правоохранителям, которые контактировали с инфицированным, сделали тесты на Сovid-19, их результат отрицательный.
- 19:44 07 апреля В зоне ООС враг обстрелял автомобиль журналистов, потерь среди бойцов нет
- 19:05 07 апреля В Чонобильський зоне продолжает расширяться крупный пожар
- 18:37 07 апреля Самоизоляцию граждан будут проверять с помощью мобильного приложения
- 18:26 07 апреля В Тернополе медикам передали оборудование, технику и сладости
- 18:20 07 апреля Покушение на "Мультика" в Николаеве: полиция нашла место засады снайпера и оружие
- 18:06 07 апреля Известные на Волыни бизнесмены грубо нарушили карантин, устроив вечеринку на полсотни гостей
- 09:08 07 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового