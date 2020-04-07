Коронавирусом заболел шестилетний ребенок и директор рынка: больницы Запорожской области продолжают принимать больных

В Запорожской области зарегистрировано 44 случая заболевания СОVID-19, один пациент – шестилетний ребенок, еще одного подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Фото: Facebook страница Туринка

В Запорожской области зарегистрировано 44 случая заболевания СОVID-19, один пациент – шестилетний ребенок, еще одного подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

По предыдущим данным в Запорожской области зафиксировали 41 случай заболевания. То есть за сутки добавилось три заболевших коронавирусом.

В Мелитополе за сутки подтвердили два новых случая коронавирусной инфекции, из них один - шестилетний ребенок. Заболевшие с одного семейного очага с больным COVID-19, у которого коронавирус обнаружили ранее.

Во время брифинга глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок рассказал, что все больные находятся на лечении и самоизоляции в Запорожье, Мелитополе, Бердянске и в Запорожском, Мелитопольском районах.

Всего в области 679 коек для пациентов с СОVID-19. Кроме этого, в областной инфекционной больнице делается разводка кислорода. Через неделю планируют оснастить 40 коек, к которым можно подключить аппараты ИВЛ. Пока в больнице подключены лишь четыре аппарата ИВЛ.

Также Туринок сообщил, что средствами защиты в борьбе с COVID-19 больницам региона хватит примерно на месяц.

Кроме того в полиции Запорожской области сообщили, что в Запорожье коронавирусом заболел директор рынка, который недавно отказывался закрываться на карантин.

Так, 21 марта сотрудники полиции обнаружили киоски, которые работали на одном из рынков, несмотря на запрет. Директор рынка препятствовал работе полиции за что на него составили админпротокол. Позже стало известно, что мужчина находится в больнице, а 3 апреля ему подтвердили заболевание коронавирусом. Состояние мужчины тяжелое.

Правоохранителям, которые контактировали с инфицированным, сделали тесты на Сovid-19, их результат отрицательный.