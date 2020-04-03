К Пасхе на Буковине ожидают три тысячи больных COVID-19

В Черновицкой области, по прогнозам ученых Черновицкого национального университета, к Пасхе количество инфицированных на коронавирус может вырасти до трех тысяч человек

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В Черновицкой области, по прогнозам ученых Черновицкого национального университета, к Пасхе количество инфицированных на коронавирус может вырасти до трех тысяч человек

Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук, пишет RegioNews. Мэр Черновцов ссылается на исследования ученых Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Он сказал, что статистика распространения коронавирус является неутешительной, а дальнейшие прогнозы ученых - пессимистические. "Ученые попытались наложить те данные, которые у нас были по состоянию на 28 марта, и спрогнозировать, что будет происходить в Черновицкой области, имея информацию о количестве инфицированных, дату, когда произошла первая смерть от коронавирус", – сообщил городской голова, обнародовав слайд из исследования. "По предварительным подсчетам, до Пасхи мы будем иметь около трех тысяч больных людей в области. Это очень много", – сказал городской председатель Черновцов. Напомним, по состоянию на утро 3 апреля в Черновицкой области зафиксировано уже 171 случай заболевания коронавирус, 5 человек умерло, 8 - выздоровел. Среди больных – 14 медиков. 02.04 Коронавирус. День.31. Итоги. 02.04 Коронавирус. День.31. Итоги. ---------------------------------------------------- Статистика и прогноз. Единый протокол лечения. Кто оплачивает лечение от вируса. Новые разрешенные виды деятельности. Правительственные доплаты и песії. Опубликовано Алексей Каспрук Четверг, 2 апреля 2020 г. Напомним, пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается на Пасху - МВД .

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