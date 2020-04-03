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03 апреля 2020, 10:19 1

К Пасхе на Буковине ожидают три тысячи больных COVID-19

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03 апреля 2020, 10:19 1
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В Черновицкой области, по прогнозам ученых Черновицкого национального университета, к Пасхе количество инфицированных на коронавирус может вырасти до трех тысяч человек
Фото: Shutterstock
В Черновицкой области, по прогнозам ученых Черновицкого национального университета, к Пасхе количество инфицированных на коронавирус может вырасти до трех тысяч человек

Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук, пишет RegioNews.

Мэр Черновцов ссылается на исследования ученых Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Он сказал, что статистика распространения коронавирус является неутешительной, а дальнейшие прогнозы ученых - пессимистические.

"Ученые попытались наложить те данные, которые у нас были по состоянию на 28 марта, и спрогнозировать, что будет происходить в Черновицкой области, имея информацию о количестве инфицированных, дату, когда произошла первая смерть от коронавирус", – сообщил городской голова, обнародовав слайд из исследования.

"По предварительным подсчетам, до Пасхи мы будем иметь около трех тысяч больных людей в области. Это очень много", – сказал городской председатель Черновцов.

Напомним, по состоянию на утро 3 апреля в Черновицкой области зафиксировано уже 171 случай заболевания коронавирус, 5 человек умерло, 8 - выздоровел. Среди больных – 14 медиков.

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Опубликовано Алексей Каспрук Четверг, 2 апреля 2020 г.

Напомним, пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается на Пасху - МВД .


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