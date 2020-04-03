В Запорожской области коронавирусом заболели двое подростков
На Запорожье в городе Мелитополе за минувшие сутки подтверждено три новых случая коронавирусной инфекции, из которых двое детей
На Запорожье в городе Мелитополе за минувшие сутки подтверждено три новых случая коронавирусной инфекции, из которых двое детей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мелитопольский городской совет.
Сообщается, что больные дети возрастом 16 и 17 лет. Все пациенты в настоящее время находятся дома под присмотром своих семейных врачей и получают лечение в домашних условиях.
Все заболевшие контактировали с ранее выявленными больными COVID-19.
Всего в Мелитополе на 3 апреля зарегистрировано 13 человек с подтвержденным диагнозом, 1 пациент выздоровел.
В целом в Запорожской области зафиксировано уже 24 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Напомним, что в Запорожье медицинские работники "скорой помощи" обратились к президенту с требованием включить их в списки на повышение заработной платы.
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