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27 марта 2020, 10:23 6

В Тернопольской области 26 случаев COVID-19, среди них ребенок 11 лет

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27 марта 2020, 10:23 6
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23 больных с Монастырисского района
Фото из открытых источников
23 больных с Монастырисского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

Из 26 больных 23 - с Монастырисского района. Один мужчина скончался.

COVID-19 подтверждено в одиннадцатилетнего ребенка и его мамы с Монастырисского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице.

Заболел также житель города Залещики 57 лет. Он находится в Тернопольской больницы скорой помощи.

55-летний житель города Тернополя. Он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции.

А также житель Золотого Потока Бучацкого района.

Напомним, по состоянию на 26 марта в Тернопольской области выявлено 15 случаев заболевания COVID-19, среди них 5 медиков. Медсестра с Монастырисского района в реанимации.

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