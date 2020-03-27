В Тернопольской области 26 случаев COVID-19, среди них ребенок 11 лет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.
Из 26 больных 23 - с Монастырисского района. Один мужчина скончался.
COVID-19 подтверждено в одиннадцатилетнего ребенка и его мамы с Монастырисского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице.
Заболел также житель города Залещики 57 лет. Он находится в Тернопольской больницы скорой помощи.
55-летний житель города Тернополя. Он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции.
А также житель Золотого Потока Бучацкого района.
Напомним, по состоянию на 26 марта в Тернопольской области выявлено 15 случаев заболевания COVID-19, среди них 5 медиков. Медсестра с Монастырисского района в реанимации.
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