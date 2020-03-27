В Украине уже 218 случаев коронавируса, - Минздрав

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных 4 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных 4 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область - 5 случаев;

• Волынская область - 2 случая;

• Днепропетровская область - 3 случая;

• Донецкая область - 2 случая;

• Запорожская область - 8 случаев;

• Закарпатская область - 1 случай;

• Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;

• Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;

• м. Киев - 47 случаев;

• Киевская область - 32 случая;

• Львовская область - 3 случая;

• Луганская область - 1 случай;

• Одесская область - 4 случая;

• Ровенская область - 9 случаев;

• Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)

• Херсонская область - 1 случай;

• Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;

• Черкасская область - 2 случая. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта 2020 в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1401 сообщения о подозрении на COVID-19. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

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