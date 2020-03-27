В Украине уже 218 случаев коронавируса, - Минздрав
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область - 5 случаев;
• Волынская область - 2 случая;
• Днепропетровская область - 3 случая;
• Донецкая область - 2 случая;
• Запорожская область - 8 случаев;
• Закарпатская область - 1 случай;
• Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
• Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;
• м. Киев - 47 случаев;
• Киевская область - 32 случая;
• Львовская область - 3 случая;
• Луганская область - 1 случай;
• Одесская область - 4 случая;
• Ровенская область - 9 случаев;
• Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)
• Херсонская область - 1 случай;
• Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;
• Черкасская область - 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта 2020 в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1401 сообщения о подозрении на COVID-19.
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