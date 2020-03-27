12:05  27 марта
Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
11:15  27 марта
Четвертая украинка умерла из-за коронавируса за рубежом - МИД
11:37  27 марта
В Минздраве рассказали, кто будет приезжать по анализы к больным с подозрением на COVID-19
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 10:13 37

В Украине уже 218 случаев коронавируса, - Минздрав

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 10:13 37
Читайте також українською мовою
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных 4 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая
Фото: Shutterstock
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных 4 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область - 5 случаев;
• Волынская область - 2 случая;
• Днепропетровская область - 3 случая;
• Донецкая область - 2 случая;
• Запорожская область - 8 случаев;
• Закарпатская область - 1 случай;
• Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
• Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;
• м. Киев - 47 случаев;
• Киевская область - 32 случая;
• Львовская область - 3 случая;
• Луганская область - 1 случай;
• Одесская область - 4 случая;
• Ровенская область - 9 случаев;
• Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)
• Херсонская область - 1 случай;
• Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;
• Черкасская область - 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта 2020 в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1401 сообщения о подозрении на COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус
На Ровенщине зарегистрировали девять случаев коронавируса
27 марта 2020, 09:44
Над вами будут смеяться: почему в Николаевской области не могут "поделить" деньги на борьбу с коронавирусом
27 марта 2020, 09:40
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 11:50
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 11:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"
20 марта 2020, 18:38
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »