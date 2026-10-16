00:55  16 октября
Известная украинская журналистка потеряла брата: ему было всего 29
01:55  16 октября
Экс "ВИА Гра" показала, как дрон сбивали прямо рядом с ее домом
08:22  16 октября
На Закарпатье священника задержали после стрельбы: двое погибших
UA | RU
UA | RU
16 октября 2026, 09:36

В Сумской области полиция взялась за перевозчиков: что проверяют у водителей

16 октября 2026, 09:36
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция Сумской области усиливает меры безопасности во время пассажирских перевозок, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает RegioNews.

В ходе профилактических мероприятий группы реагирования патрульной полиции ужесточили контроль за регулярными и нерегулярными пассажирскими перевозками.

В частности, правоохранители проверяют, соблюдают ли водителя:

  • скоростной режим,
  • правил проезда перекрестков и пешеходных переходов,
  • требований дорожных знаков и разметки.

Отдельное внимание уделяется обнаружению водителей, которые управляют транспортом в состоянии опьянения, пользуются средствами связи во время движения или осуществляют перевозку без необходимых документов.

Также полицейские контролируют техническое состояние автобусов, проведение предрейсовых осмотров транспортных средств и медицинских осмотров водителей. Проверяют и соблюдение правил перевозки организованных групп детей.

Кроме того, правоохранители проводят профилактические беседы с перевозчиками и водителями, отмечая их ответственность за безопасность пассажиров.

Напомним, в Киеве пассажирский автобус влетел в мотоцикл. В результате ДТП 41-летний водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте.

Ранее в Винницкой маршрутка врезалась в отбойник 66-летний водитель маршрутного микроавтобуса не справился с управлением и наехал на металлический отбойник.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
безопасность полиция водители Сумская область проверка проверка документов
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Россия дважды атаковала Львовщину: обломки дрона ранили мужчину
16 октября 2026, 10:27
Враг ударил беспилотником по ТРЦ в центре Сум: есть раненые
16 октября 2026, 10:26
Армия РФ ударила беспилотниками по Харькову: трое погибших, семеро раненых
16 октября 2026, 10:08
Били, стреляли и требовали $68 тысяч: на Днепропетровщине троих полицейских подозревают в разбое
16 октября 2026, 09:55
ПВО обезвредила 114 из 149 беспилотников, которыми враг атаковал Украину
16 октября 2026, 09:47
В Ровно в результате атаки пострадали семь человек
16 октября 2026, 09:41
В Кировоградской области зафиксировано попадание по транспортному предприятию
16 октября 2026, 09:24
Из-за атаки РФ Луцк остался без электроснабжения
16 октября 2026, 09:13
Российские атаки по Одесщине: повреждены энергообъект и предприятие, есть пострадавшие
16 октября 2026, 08:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Марина Данилюк-Ярмолаева
Вадим Денисенко
Все блоги »