В Сумской области полиция взялась за перевозчиков: что проверяют у водителей

Фото: Национальная полиция

Полиция Сумской области усиливает меры безопасности во время пассажирских перевозок, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает RegioNews.

В ходе профилактических мероприятий группы реагирования патрульной полиции ужесточили контроль за регулярными и нерегулярными пассажирскими перевозками.

В частности, правоохранители проверяют, соблюдают ли водителя:

скоростной режим,

правил проезда перекрестков и пешеходных переходов,

требований дорожных знаков и разметки.

Отдельное внимание уделяется обнаружению водителей, которые управляют транспортом в состоянии опьянения, пользуются средствами связи во время движения или осуществляют перевозку без необходимых документов.

Также полицейские контролируют техническое состояние автобусов, проведение предрейсовых осмотров транспортных средств и медицинских осмотров водителей. Проверяют и соблюдение правил перевозки организованных групп детей.

Кроме того, правоохранители проводят профилактические беседы с перевозчиками и водителями, отмечая их ответственность за безопасность пассажиров.

Напомним, в Киеве пассажирский автобус влетел в мотоцикл. В результате ДТП 41-летний водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте.

Ранее в Винницкой маршрутка врезалась в отбойник 66-летний водитель маршрутного микроавтобуса не справился с управлением и наехал на металлический отбойник.