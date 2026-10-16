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16 октября 2026, 09:24

В Кировоградской области зафиксировано попадание по транспортному предприятию

16 октября 2026, 09:24
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские войска снова атаковали Кировоградскую область

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

В Головановском районе зафиксировано попадание по одному из транспортных предприятий.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Информация о последствиях еще уточняется.

Напомним, в ночь на 15 октября Кировоградщина пережила самую массированную вражескую атаку с начала полномасштабного вторжения. На территории области зафиксировали около 360 вражеских беспилотников.

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