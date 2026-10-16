В Кировоградской области зафиксировано попадание по транспортному предприятию
Российские войска снова атаковали Кировоградскую область
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
В Головановском районе зафиксировано попадание по одному из транспортных предприятий.
К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
Информация о последствиях еще уточняется.
Напомним, в ночь на 15 октября Кировоградщина пережила самую массированную вражескую атаку с начала полномасштабного вторжения. На территории области зафиксировали около 360 вражеских беспилотников.
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