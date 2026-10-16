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Утром 16 октября российские войска совершили атаку беспилотниками по Харькову. Под ударом оказались два района города

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В Шевченковском районе в результате попадания дрона погибли три человека. Еще семь человек получили ранения, им предоставляется вся необходимая медпомощь.

Также оккупанты нанесли удар дроном по Индустриальному району города – возникло возгорание.

На местах атак работают все экстренные и профильные службы.

Напомним, ночью 16 октября в Умани в результате падения российского БпЛА возник пожар в многоэтажке. Известно о пяти пострадавших.