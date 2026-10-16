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16 октября 2026, 09:41

В Ровно в результате атаки пострадали семь человек

16 октября 2026, 09:41
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ровно продолжается обследование поврежденного жилья

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

Из-за вражеской атаки на Ровно за медпомощью обратились семь человек, пока обошлось без госпитализации.

Полноценной работе профильных служб на местах попаданий препятствует продолжающаяся воздушная тревога.

Городские власти вместе со службами обследуют поврежденное жилье и готовят временное отселение пострадавших.

Напомним, ночью 16 октября россияне ударили по Ровно: повреждена гражданская инфраструктура.

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