Смертельное ДТП в Киеве: пассажирский автобус влетел в мотоцикл

Фото: Национальная полиция

Авария произошла на Броварском проспекте в Киеве. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Авария произошла утром 7 сентября. Предварительно, 49-летний водитель автобуса перевозил пассажиров по маршруту "Бровары - Киев". Он ехал в направлении улицы Братиславской.

Напротив парка "Киото" во время выполнения маневра разворота из-за двойной сплошной линии дороги автобус столкнулся с мотоциклом BMW, который ехал позади. В результате ДТП 41-летний водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте.

Напомним, ранее в Дубно на Ровенщине на улице Даниила Галицкого 4 сентября произошло ДТП, в результате которого травмировался 12-летний водитель электросамоката.