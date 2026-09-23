В Винницкой области маршрутка врезалась в отбойник: травмировались две пассажирки

Фото: Национальная полиция

В Винницкой области правоохранители расследуют ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 22 сентября около 00:05 на автодороге М-30 "Стрый – Кропивницкий – Знаменка" вблизи Турбовского круга.

По предварительным данным, 66-летний водитель маршрутного микроавтобуса не справился с управлением и наехал на металлический отбойник.

В результате ДТП травмировались две пассажирки – 53- и 65-летняя жительницы Умани. Одну из них после оказания медицинской помощи врачи отпустили по месту жительства, другую госпитализировали.

Еще 14 находившихся в салоне автобуса пассажиров не пострадали.

Полицейские устанавливают все происшествия и причины аварии.

Напомним, на Ровенщине маршрутка наехала на пенсионерку. 59-летний водитель Mercedes-Benz, выезжая задним ходом с парковочного места, не заметил женщину, которая двигалась позади транспортного средства, и совершил наезд.