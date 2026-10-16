На Харьковщине из-за обстрелов РФ пострадали четыре человека

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали четыре населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов в Изюме пострадали четыре человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, взрывные ранения получили женщины в возрасте 105 и 58 лет и 50-летний мужчина. Еще одна женщина, 71 года, получила острую реакцию на стресс.

Для ударов по Харьковщине российские войска применили 14 управляемых авиабомб (КАБ), одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и два FPV-дрона.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах области.

В частности, в поселке Золочев Богодуховского района поврежден частный дом, а в селе Гнилица Первая Купянского района - 20 частных домов и два административных здания.

В Изюме Изюмского района повреждены 56 частных и четыре многоквартирных дома, автомобиль и электросети. В селе Хотимля Чугуевского района поврежден частный дом.

Напомним, поздно вечером 15 октября враг нанес удар беспилотником по частному предприятию в Запорожье. На месте попадания возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 500 кв. метров.