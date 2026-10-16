Фото: ОВА

Из-за вражеских ударов по гражданской инфраструктуре Одесской области в ночь на 16 октября пострадали четыре человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Повреждены шесть частных домовладений, объект энергетики и предприятие по производству бытовой продукции.

Удары также повлекли за собой масштабные пожары, которые сейчас ликвидированы.

На местах попадания продолжают работать соответствующие службы.

Напомним, ночью 16 октября в Умани в результате падения российского БпЛА возник пожар в многоэтажке. Известно о пяти пострадавших.