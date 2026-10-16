Из-за атаки РФ Луцк остался без электроснабжения
Утром 16 октября Луцк Волынской области остался без электроснабжения в результате атаки российских беспилотников
Об этом сообщил секретарь городского совета Луцка Андрей Разумовский, передает RegioNews.
По его словам, из-за вражеской атаки в городе исчезло электроснабжение. В настоящее время коммунальные службы работают на резервных источниках питания.
Разумовский призвал жителей города находиться в укрытиях во время воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.
"Будьте в безопасных местах, находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги и следите за официальными сообщениями", – подчеркнул он.
Информация о возобновлении электроснабжения уточняется.
Напомним, вечером 15 октября российские БПЛА атаковали Волынь , обломки одного из них попали в линии электропередач. Сообщалось, что в городе есть перебои с электро- и водоснабжением.