Из-за атаки РФ Луцк остался без электроснабжения

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Об этом сообщил секретарь городского совета Луцка Андрей Разумовский, передает RegioNews.

По его словам, из-за вражеской атаки в городе исчезло электроснабжение. В настоящее время коммунальные службы работают на резервных источниках питания.

Разумовский призвал жителей города находиться в укрытиях во время воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.

"Будьте в безопасных местах, находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги и следите за официальными сообщениями", – подчеркнул он.

Информация о возобновлении электроснабжения уточняется.

Напомним, вечером 15 октября российские БПЛА атаковали Волынь , обломки одного из них попали в линии электропередач. Сообщалось, что в городе есть перебои с электро- и водоснабжением.