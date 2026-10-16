Россия дважды атаковала Львовщину: обломки дрона ранили мужчину

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В Дублянах Львовской общины в результате падения обломков российского беспилотника пострадал 34-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу во Львове

Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и городской голова Львова Андрей Садовый.

Отмечается, что в первую воздушную тревогу силы противовоздушной обороны сбили вражеский боевой беспилотник на подлете во Львов.

В результате падения обломков в Дублянах мужчина получил осколочное ранение правого бедра.

Пострадавшего доставили в больницу святого Пантелеймона во Львове, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Жители Львовщины призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах во время угрозы атак.

Напомним, в ночь на 16 октября РФ атаковала Украину 149 ударными БПЛА типа Shahed (108 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 27 средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.