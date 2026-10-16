Били, стреляли и требовали $68 тысяч: на Днепропетровщине троих полицейских подозревают в разбое

Фото: Прокуратура Украины

На Днепропетровщине троих полицейских подозревают в разбойном нападении на жителя Никополя

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, они избили мужчину, стреляли в него из травматического оружия и заставили перевести криптовалюту и отдать семейные сбережения на общую сумму более 68 тысяч долларов.

Среди подозреваемых – заместитель начальника одного из отделов полиции, заместитель начальника управления по борьбе с наркопреступностью областного управления Нацполиции и оперуполномоченный этого подразделения.

По версии следствия, полицейские узнали, что у жителя Никополя есть значительные сбережения в криптовалюте, и решили завладеть его средствами.

Ночью 18 июня 2026 года двое подозреваемых напали на мужчину посреди улицы, а третий координировал их действия. Пострадавшего повалили на землю, применили слезоточивый газ, несколько раз выстрелили в него из травматического оружия, заковали в наручники и избили.

Угрожая пистолетом, нападавшие заставили мужчину перевести криптовалюту на сумму 51 тысячу долларов на заранее подготовленный кошелек. После этого потерпевший должен был позвонить матери и попросить ее передать все семейные сбережения.

Опасаясь за жизнь сына, женщина отдала более 17 тысяч долларов. После завладения деньгами подозреваемые пригрозили мужчине убийством, если он обратится в полицию или больницу. Вырученные средства они распределили между собой.

Троим полицейским сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения.

14 октября суд избрал всем трем меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога – по 3 миллиона гривен каждому.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Напомним, в Харькове полиция задержала рецидивиста за разбойное нападение и покушение на убийство. Во время конфликта он ранил 43-летнего мужчину металлическими ножницами и ножом, а 58-летнюю женщину – в лицо. Событие произошло 18 сентября в Индустриальном районе Харькова.