На Сумщині поліція взялася за перевізників: що перевіряють у водіїв
Поліція Сумської області посилює заходи безпеки під час пасажирських перевезень, щоб запобігти дорожньо-транспортним пригодам за участю автобусів
Про це повідомили в поліції Сумщини, передає RegioNews.
Під час профілактичних заходів групи реагування патрульної поліції посилили контроль за регулярними та нерегулярними пасажирськими перевезеннями.
Зокрема, правоохоронці перевіряють, чи дотримуються водії:
- швидкісного режиму,
- правил проїзду перехресть і пішохідних переходів,
- вимог дорожніх знаків та розмітки.
Окрему увагу приділяють виявленню водіїв, які керують транспортом у стані сп’яніння, користуються засобами зв’язку під час руху або здійснюють перевезення без необхідних документів.
Також поліцейські контролюють технічний стан автобусів, проведення передрейсових оглядів транспортних засобів і медичних оглядів водіїв. Перевіряють і дотримання правил перевезення організованих груп дітей.
Крім того, правоохоронці проводять профілактичні бесіди з перевізниками та водіями, наголошуючи на їхній відповідальності за безпеку пасажирів.
Нагадаємо, у Києві пасажирський автобус влетів у мотоцикл. Внаслідок ДТП 41-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці.
Раніше на Вінниччині маршрутка врізалася у відбійник 66-річний водій маршрутного мікроавтобуса не впорався з керуванням та наїхав на металевий відбійник.