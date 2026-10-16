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16 жовтня 2026, 09:36

На Сумщині поліція взялася за перевізників: що перевіряють у водіїв

16 жовтня 2026, 09:36
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Фото: Національна поліція
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Поліція Сумської області посилює заходи безпеки під час пасажирських перевезень, щоб запобігти дорожньо-транспортним пригодам за участю автобусів

Про це повідомили в поліції Сумщини, передає RegioNews.

Під час профілактичних заходів групи реагування патрульної поліції посилили контроль за регулярними та нерегулярними пасажирськими перевезеннями.

Зокрема, правоохоронці перевіряють, чи дотримуються водії:

  • швидкісного режиму,
  • правил проїзду перехресть і пішохідних переходів,
  • вимог дорожніх знаків та розмітки.

Окрему увагу приділяють виявленню водіїв, які керують транспортом у стані сп’яніння, користуються засобами зв’язку під час руху або здійснюють перевезення без необхідних документів.

Також поліцейські контролюють технічний стан автобусів, проведення передрейсових оглядів транспортних засобів і медичних оглядів водіїв. Перевіряють і дотримання правил перевезення організованих груп дітей.

Крім того, правоохоронці проводять профілактичні бесіди з перевізниками та водіями, наголошуючи на їхній відповідальності за безпеку пасажирів.

Нагадаємо, у Києві пасажирський автобус влетів у мотоцикл. Внаслідок ДТП 41-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці.

Раніше на Вінниччині маршрутка врізалася у відбійник 66-річний водій маршрутного мікроавтобуса не впорався з керуванням та наїхав на металевий відбійник.

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безпека поліція водії Сумська область перевірка перевірка документів
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