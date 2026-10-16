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16 октября 2026, 09:47

ПВО обезвредила 114 из 149 беспилотников, которыми враг атаковал Украину

16 октября 2026, 09:47
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 16 октября РФ атаковала Украину 149 ударными БпЛА типа Shahed (108 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 114 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание 27 средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, ночью 16 октября в Умани в результате падения российского БпЛА возник пожар в многоэтажке . Известно о пяти пострадавших.

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