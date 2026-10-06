37,7 млн грн на фортификациях Сумщины: четырем лицам сообщили о подозрении

Фото: Офис Генерального прокурора

Четверым лицам сообщили о подозрении в завладении более 37,7 миллиона гривен бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Сумской области

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает RegioNews .

По версии следствия, участники схемы завышали стоимость материалов, работ и их доставки, а полученные средства в дальнейшем обналичивали и распределяли между собой.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона четырем лицам сообщили о подозрении по части 5 статьи 27 и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в 2024 году должностное лицо управления капитального строительства одной из областных государственных администраций, бывший инженер технического надзора, руководитель и бенефициарный владелец подрядной компании вступили в сговор.

Схему, по версии правоохранителей, реализовали при строительстве двух опорных пунктов и трех защитных полос на территории Сумщины.

В документы по выполненным работам, как утверждает следствие, вносили ложные сведения о стоимости использованных материалов, выполненных работ и их доставке. На основании этих документов подрядчику из бюджета перечислялись средства, сумма которых превышала фактические расходы.

В дальнейшем, по данным следствия, незаконно полученные бюджетные средства обналичивались и распределяли между участниками схемы как "откаты".

Правоохранители задокументировали пять эпизодов. Общая сумма средств, которыми, по версии следствия, завладели участники схемы, превышает 37,7 миллионов гривен.

Размер нанесенного государству ущерба подтвержден соответствующими экспертизами.

Суд избрал четырем подозреваемым меры пресечения и определил каждому залог в размере 998,4 тысяч гривен.

В то же время прокуратура считает определенный судом размер залога недостаточным. Сторона обвинения обратилась во Львовский апелляционный суд с требованием отменить решение первой инстанции и увеличить размер залога.

Досудебное расследование продолжается.

В сентябре 2025 года народный депутат Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

По его данным, для поиска рабочих Полтавская ОВА применила "креативный" подход: предприятия получали статус критически важных и бронирование от мобилизации в обмен на делегирование своих работников для строительства. Если отказывались – бронирование не давали.

Ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин , который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили , что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

Впоследствии Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВФилипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Во время выступления чиновник отрицал все обвинения, назвав их "ложью". Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

Между тем, делом по строительству фортификаций, организованным Полтавской ОВ в Донецкой области, занялось Антикоррупционное бюро . В конце октября детективы провели обыски у чиновников.

НАБУ подтвердило, чиновники Полтавской ОВА получали взятки в 4 млн грн и даже BMW X7 при "содействии" подрядам ENKI Construction. В ходе обысков изъяты сотни тысяч долларов, печати оффшоров и схемы уклонения от мобилизации.

10 декабря 2025 года в Киеве под зданием комитетов Верховной Рады проходил митинг с требованием уволить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина.

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