Коллаж "РБК-Украина"

В течение этой недели российские войска атаковали 20 регионов Украины, применив около 2700 ударных беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет разных типов

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, значительная часть ракет, выпущенных Россией, составляла баллистика, в частности северокорейского производства. Зеленский подчеркнул, что Россия помогает Северной Корее постоянно усовершенствовать эти ракеты, чтобы повышать точность ударов.

Президент отметил, что на фоне интенсивных атак особенно сложно понять задержки со снабжением Украины средств противодействия баллистическим ракетам.

Зеленский призвал партнеров усилить украинскую защиту и подчеркнул необходимость разрешения передачи ракет в системы Patriot, которые уже оплачены союзниками в рамках программы PURL.

Также глава государства призвал продолжать взносы в эту программу, которую назвал главным источником поставки антибалистических ракет для Украины.

"Нужно усиливать нашу защиту. Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет в "Петриоты", которые уже оплачены партнерами в рамках PURL", – подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 22 ноября российские войска атаковали Украину 186 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Зафиксировано попадание вражеских дронов на 18 локациях.