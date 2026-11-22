Двое детей среди пропавших: в Киевской области после атаки ищут 15 человек
В Вышгородском районе Киевской области после российской атаки 15 человек числятся пропавшими без вести. Среди них двое детей 7 и 12 лет
Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает RegioNews.
По состоянию на данный момент известно об одной погибшей женщине и трех пострадавших. Среди травмированных – две женщины и 16-летний парень, которого госпитализировали.
Для помощи пострадавшим и координации работы развернули два оперативных штаба.
Полицейские принимают заявления о повреждении имущества, травмированных и пропавших без вести людей, дают необходимые разъяснения и помогают гражданам.
На месте происшествия продолжают работать полицейские, спасатели и другие экстренные службы. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате утренней атаки разрушен жилой дом. Ранее спасатели эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован.