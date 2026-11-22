Иллюстративное фото: из открытых источников

Вечером 21 ноября в центре Ивано-Франковска возле одного из кафе произошла стычка между тремя мужчинами, во время которой раздался выстрел

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате инцидента 34-летний местный житель получил ранение ноги и попал в больницу

Конфликт возник на "стометровке" – пешеходной части улицы Независимости. По предварительным данным, во время спора один из мужчин применил оружие.

На звук выстрела отреагировал наряд полиции и Национальной гвардии, который патрулировал центр города. Правоохранители вызвали медиков, госпитализировавших раненого.

Еще одного участника конфликта – 27-летнего местного жителя – доставили в районное управление полиции для выяснения обстоятельств. У мужчины также обнаружили телесные повреждения в области лица.

На месте происшествия правоохранители изъяли оружие, предварительно – травматическое.

Следователи устанавливают причины конфликта и обстоятельства применения оружия.

Напомним, в Вараше Ровенской 38-летний мужчина открыл стрельбу из автомата в собственной квартире. Он произвел не менее шести выстрелов в направлении густонаселенных районов и многоэтажек города. К счастью, никто не пострадал.