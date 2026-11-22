Фото: ГСЧС Киевщины

В поселке Дымер Киевской области продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы на месте российской атаки. По данным ГСЧС, под завалами разрушенного дома могут находиться 8 человек

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, для координации помощи пострадавшим и ликвидации последствий удара был развернут специальный штаб. Он работает в укрытии детского сада "Зернышко" по адресу: ул. Образовательная, 4.

В штабе жители могут получить необходимую помощь. Там работают социальные службы, волонтеры и психологи. Также организовано питание для спасателей и пострадавших.

Кроме того, жителям, чьи дома получили незначительные повреждения, выдают строительную пленку и OSB-плиты для временной защиты домов.

Всех, кто нуждается в помощи или знает людей, которым она необходима, призывают обращаться в штаб.

Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате утренней атаки разрушен жилой дом. Спасатели уже эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован.