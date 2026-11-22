В Дымере Киевской области из-под завалов многоэтажки достали тело погибшего человека
В поселке Дымер Киевской области спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшего человека. Поисково-спасательная операция продолжается
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
Также возросло количество пострадавших в результате российской атаки – сейчас известно о трех травмированных.
В частности, у женщины 1972 года зафиксировали острую реакцию на стресс. Медики оказывают ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
По данным президента Владимира Зеленского, 14 человек не выходят на связь. На месте работают все необходимые службы.
Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате утренней атаки разрушен жилой дом. Ранее спасатели эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован.