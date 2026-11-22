Фото: ГСЧС Киевщины

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Также возросло количество пострадавших в результате российской атаки – сейчас известно о трех травмированных.

В частности, у женщины 1972 года зафиксировали острую реакцию на стресс. Медики оказывают ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

По данным президента Владимира Зеленского, 14 человек не выходят на связь. На месте работают все необходимые службы.

Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате утренней атаки разрушен жилой дом. Ранее спасатели эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован.