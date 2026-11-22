Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 22 ноября российские войска атаковали Украину 186 ударными беспилотниками разных типов, в частности Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атаку противник начал в 18:00 21 ноября. Среди запущенных беспилотников было 72 реактивных Shahed.

Дроны запускали с территории России, а также с временно оккупированных территорий Украины. Среди направлений пуска – Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Донецк, Гвардейское и Чауда в оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 161 беспилотник, среди них 56 реактивных Shahed.

В то же время зафиксировано попадание вражеских дронов на 18 локациях. Падение обломков сбитых беспилотников было зафиксировано еще на шести локациях.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, россияне атаковали Киевщину. В поселке Дымер в результате утренней атаки разрушен жилой дом. Спасатели эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован.