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Российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки в Заводском районе погиб мужчина

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По данным Совета обороны города области, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 941 удар по 45 населенным пунктам Запорожской области. Три человека ранены, в том числе один ребенок.

Напомним, в ночь на 22 ноября российские войска атаковали Украину 186 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Зафиксировано попадание вражеских дронов на 18 локациях.