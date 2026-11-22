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В Одессе из-за значительных перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением все школы с 23 по 27 ноября включительно будут работать дистанционно

Об этом сообщил Департамент образования и науки Одесского горсовета, передает RegioNews.

Причиной стали масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

По информации городского департамента образования, для детей, которые из-за отключения электроэнергии не смогут приобщиться к онлайн-урокам, учителя подготовили видеозаписи занятий. Получить их можно будет через классных руководителей или администрацию учебных заведений.

Детские сады будут работать в формате дежурных групп. Посещать их могут дети работников критической инфраструктуры.

В Одесской ОВА объяснили, что в результате российских ударов серьезно повреждены магистральные электросети. Из-за масштаба разрушений энергетики пока не могут обеспечить Одессу и прилегающие районы необходимым объемом электроэнергии.

По состоянию на утро 22 ноября специалистам удалось частично восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

Энергетики работают над резервными схемами питания и другими техническими решениями для постепенного восстановления электроснабжения.

В областной военной администрации отмечают, что из-за значительных повреждений полное восстановление электроснабжения потребует времени.

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