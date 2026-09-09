Російський дрон атакував ТРЦ у Сумах: загинула людина, є поранені

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Ввечері 9 вересня у Сумах російський ударний безпілотник влучив у територію торговельно-розважального центру

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, наразі відомо про щонайменше одну загиблу людину. Попередньо, кількість жертв може зрости. Також є поранені, їхня кількість уточнюється.

Внаслідок удару пошкоджено будівлю ТРЦ та автомобілі на парковці. На території виникла пожежа.

На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші необхідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та рятувальна операція.

Мешканців закликають не наближатися до місця влучання та залишатися в укриттях або інших безпечних місцях, оскільки зберігається загроза повторних ударів.

Нагадаємо, 8 вересня в Сумській області росіяни атакували приміський дизельний поїзд. Внаслідок удару локоматив та пасажирський вагон загорівся. Загинули жінки 60 та 79 років.