Ворожі атаки на Сумщину: четверо постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

Фото: Національна поліція

На Сумщині поліція документує наслідки російських обстрілів у низці громад. Внаслідок атак травмовано щонайменше чотирьох людей, пошкоджено житлові будинки, транспорт та об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Білопільській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника поранення отримали троє людей – чоловіки віком 59 і 47 років, а також 62-річна жінка. Також там пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби та об’єкти інфраструктури.

У Глухівській громаді російські удари спричинили руйнування житлового будинку, автомобіля та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Новослобідській та Юнаківській громадах внаслідок атак ворога знищено приватні домогосподарства.

У Середино-Будській громаді пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та об’єкти інфраструктури. Крім того, до медичного закладу звернувся 70-річний чоловік, який отримав травми внаслідок влучання ворожого безпілотника в ніч на 15 червня.

У Шосткинській громаді зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, пізно ввечері 16 червня російські війська завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще семеро мешканців звернулися по медичну допомогу.