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16 июня 2026, 19:44

Россияне убили мирного жителя в Херсонской области: вражеский дрон атаковал улицу в селе Выровка

16 июня 2026, 19:44
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Фото иллюстративное
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В Херсонской области 16 июня в результате вражеской атаки с помощью БпЛА погиб мужчина. Прокуратура начала производство

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 16 июня 2026 года около 14:00 военные армии России с помощью БпЛА атаковали одну из улиц села Выровка Бериславского района.

В результате удара погиб 49-летний местный житель. В момент взрыва мужчина находился на улице.

Напомним, что в Херсоне в результате повторного удара российских войск по маршрутному автобусу ранены двое полицейских.

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