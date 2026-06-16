Россияне убили мирного жителя в Херсонской области: вражеский дрон атаковал улицу в селе Выровка
В Херсонской области 16 июня в результате вражеской атаки с помощью БпЛА погиб мужчина. Прокуратура начала производство
Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .
При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 16 июня 2026 года около 14:00 военные армии России с помощью БпЛА атаковали одну из улиц села Выровка Бериславского района.
В результате удара погиб 49-летний местный житель. В момент взрыва мужчина находился на улице.
Напомним, что в Херсоне в результате повторного удара российских войск по маршрутному автобусу ранены двое полицейских.
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