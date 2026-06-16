Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска на протяжении 16 июня более 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, три человека погибли, еще три человека получили ранения

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Для атак враг применил беспилотники и артиллерию.

В Никополе, Марганецком, Покровском, Красногригоревском и Мировском общинах Никопольского района повреждены предприятия, админздание, магазины, собор, частные дома и автомобили.

Погибли три человека. Ранена 77-летняя женщина. Она будет проходить лечение амбулаторно.

В Каменском и Криничанском сообществе Каменского района повреждены заправка и автомобили. Пострадали 61-летний мужчина и 36-летняя женщина. Оба будут лечиться дома.

В Дубовиковской общине Синельниковского района поврежден частный дом.

В Криворожском районе враг нанес удар по Зеленодольскому обществу.

Напомним, что 16 июня около 15 часов окупанты совершили прямое попадание FPV-дроном по людям, которые пешком возвращались домой одной из улиц Никополя.