Артобстрел на Сумщине: погибла 20-летняя девушка, ее 6-летняя сестра в тяжелом состоянии

В субботу, 28 марта, около 12:00 враг, по предварительным данным, обстрелял из артиллерии дом мирных жителей в Зноб-Новгородской общине Шосткинского района

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В результате атаки погибла 20-летняя девушка. Ее 6-летняя сестра получила тяжелые ранения.

Прокуроры во взаимодействии с правоохранительными органами документируют последствия обстрелов.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, этой ночью противник атаковал Украину 273 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другими беспилотниками. Зафиксировано попадание 21 ударным дроном на 18 локациях, обломки сбитых беспилотников падали на 9 территориях.

В частности, россияне атаковали Одессу. Погиб один человек, а еще 11 человек получили травмы, среди них есть ребенок. В городе зафиксировано попадание в крышу здания одного из родильных домов.

Кроме того, оккупанты атаковали Кривой Рог, погиб 28-летний мужчина. В результате удара поврежден объект промышленной инфраструктуры, на территории которого возникли пожары.