28 марта 2026, 14:39

Артобстрел на Сумщине: погибла 20-летняя девушка, ее 6-летняя сестра в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу, 28 марта, около 12:00 враг, по предварительным данным, обстрелял из артиллерии дом мирных жителей в Зноб-Новгородской общине Шосткинского района

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В результате атаки погибла 20-летняя девушка. Ее 6-летняя сестра получила тяжелые ранения.

Прокуроры во взаимодействии с правоохранительными органами документируют последствия обстрелов.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, этой ночью противник атаковал Украину 273 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другими беспилотниками. Зафиксировано попадание 21 ударным дроном на 18 локациях, обломки сбитых беспилотников падали на 9 территориях.

В частности, россияне атаковали Одессу. Погиб один человек, а еще 11 человек получили травмы, среди них есть ребенок. В городе зафиксировано попадание в крышу здания одного из родильных домов.

Кроме того, оккупанты атаковали Кривой Рог, погиб 28-летний мужчина. В результате удара поврежден объект промышленной инфраструктуры, на территории которого возникли пожары.

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
