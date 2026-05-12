На Полтавщине иномарка насмерть сбила пенсионерку
Авария произошла в Горишних Плавнях. К сожалению, пешеходка погибла
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно, 56-летняя женщина была за рулем Nissan. Она наехала на 69-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. Однако, к сожалению, спасти ей жизнь не удалось: она скончалась в больнице от травм.
"Обстоятельства и причины ДТП устанавливает следствие", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее на Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево. В селе Выдерта 18-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм водитель и 17-летний пассажир погибли на месте.
