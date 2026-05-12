Врачи нашли причину отравления во львовском садике

Во Львове причиной вспышки острой кишечной инфекции в детском саду стал сальмонеллез. Вероятным фактором передачи инфекции было блюдо из куриного филе, которое недостаточно термически обработали

Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней, передает RegioNews .

По состоянию на 12 мая зарегистрировали 22 случая заболевания. Среди больных — 18 детей, двое работников детсада и еще двое взрослых, контактировавших с инфицированными в семейных ячейках.

Во Львовской областной инфекционной клинической больнице на стационарном лечении находятся 19 человек. Еще двое проходят амбулаторное лечение.

Четыре пациента уже выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что во Львове сразу пятеро воспитанников заведения дошкольного образования №183 оказались на больничных койках с симптомами острой кишечной инфекции. Дети из разных возрастов начали поступать в областную инфекционную больницу 5 и 6 мая.