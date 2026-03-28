Украину атаковали 273 БпЛА: есть попадания на 18 локациях

В ночь на 28 марта противник атаковал Украину 273 ударными БпЛА типами Shahed, Гербера, Италмас и другими беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что основное направление удара – Одещина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 07:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 252 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 21 ударным дроном на 18 локациях, обломки сбитых беспилотников падали на 9 территориях.

После 07:00 враг совершил повторные атаки беспилотниками по Одесщине и другим северным и восточным регионам. Результаты боевой работы уточняются.

Напомним, в ночь на 28 марта россияне атаковали Одессу. Погиб один человек, а еще 11 человек получили травмы, среди них – ребенок. В городе зафиксировано попадание в крышу здания одного из родильных домов.

Кроме того, оккупанты атаковали Кривой Рог, погиб 28-летний мужчина. В результате удара поврежден объект промышленной инфраструктуры, на территории которого возникли пожары.