В Киеве бизнесмены организовали доходы на фейковом бронировании
В Киеве правоохранители разоблачили схему фиктивного трудоустройства. Таким образом, мужчины призывного возраста могли получать бронирование от мобилизации.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Как выяснили правоохранители, два предприятия, специализирующихся на предоставлении персонала другим компаниям, с августа 2024 получили возможность бронирования 50% штата своих сотрудников. Впоследствии они фиктивно нанимали работников других предприятий, которые не имели бронирования, а затем "возвращали" их прошлым работодателям.
За каждого сотрудника платили 10% от начисленной ему зарплаты. Известно, что количество фейковых трудоустройств составило более 1600. На бронирование из этих людей имели право только половина.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины сообщено о подозрениях двум руководителям частных обществ, фиктивно трудоустраивавших военнообязанных", - сообщили в прокуратуре.
