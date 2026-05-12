В Киеве бизнесмены организовали доходы на фейковом бронировании

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, два предприятия, специализирующихся на предоставлении персонала другим компаниям, с августа 2024 получили возможность бронирования 50% штата своих сотрудников. Впоследствии они фиктивно нанимали работников других предприятий, которые не имели бронирования, а затем "возвращали" их прошлым работодателям.

За каждого сотрудника платили 10% от начисленной ему зарплаты. Известно, что количество фейковых трудоустройств составило более 1600. На бронирование из этих людей имели право только половина.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины сообщено о подозрениях двум руководителям частных обществ, фиктивно трудоустраивавших военнообязанных", - сообщили в прокуратуре.

