28 марта 2026, 10:27

РФ ударила по Кривому Рогу: погиб 28-летний мужчина

28 марта 2026, 10:27
Фото: Национальная полиция
В субботу, 28 марта, во время утренней атаки на Кривой Рог погиб 28-летний мужчина. Еще один 50-летний мужчина получил ранения и находится на амбулаторном лечении

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, в результате удара поврежден объект промышленной инфраструктуры, на территории которого возникли пожары.

Кроме того, из-за попадания в Лозоватской и Зеленодольской общинах повреждены частные дома.

На местах атак работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия вражеских ударов и проводят первоочередные следственные действия.

Ганжа добавил, что этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над Днепропетровщиной 32 вражеских БПЛА.

Напомним, в ночь на 28 марта россияне атаковали Одессу. Погиб один человек, а еще 11 человек получили травмы, среди них есть ребенок. В городе зафиксировано попадание в крышу здания одного из родильных домов.

Днепропетровская область Кривой Рог погибший война БПЛА атака российская армия
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
