РФ ударила по Кривому Рогу: погиб 28-летний мужчина

В субботу, 28 марта, во время утренней атаки на Кривой Рог погиб 28-летний мужчина. Еще один 50-летний мужчина получил ранения и находится на амбулаторном лечении

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, в результате удара поврежден объект промышленной инфраструктуры, на территории которого возникли пожары.

Кроме того, из-за попадания в Лозоватской и Зеленодольской общинах повреждены частные дома.

На местах атак работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия вражеских ударов и проводят первоочередные следственные действия.

Ганжа добавил, что этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над Днепропетровщиной 32 вражеских БПЛА.

Напомним, в ночь на 28 марта россияне атаковали Одессу. Погиб один человек, а еще 11 человек получили травмы, среди них есть ребенок. В городе зафиксировано попадание в крышу здания одного из родильных домов.