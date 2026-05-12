На Днепропетровщине мужчину жестоко избили прямо на улице: он не выжил

Инцидент произошел в Каменском районе. Там двое мужчин избили до смерти местного жителя

Это произошло 8 марта. Правоохранители на улице обнаружили 55-летнего местного жителя с многочисленными телесными повреждениями. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, он не выжил.

Выяснилось, что его избили двое жителей района: мужчины в возрасте 36 и 39 лет. Они приехали в его дом для выяснения отношений из-за давнего конфликта. Во время ссоры они избили мужчину руками и ногами, а затем скрылись.

"Следователи отделения полиции № 6 Каменского районного управления полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Обеим фигурантам инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

