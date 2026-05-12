20:50  12 мая
На Львовщине мужчина от гостя получил нож в грудь
20:21  12 мая
Россияне сбросили авиабомбы на гражданских в Днепропетровской области: есть жертвы и ранены
19:35  12 мая
На Волыни на строительстве укрытия для школы "пропали" полтора миллиона
UA | RU
UA | RU
12 мая 2026, 22:15

На Днепропетровщине мужчину жестоко избили прямо на улице: он не выжил

12 мая 2026, 22:15
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел в Каменском районе. Там двое мужчин избили до смерти местного жителя

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Это произошло 8 марта. Правоохранители на улице обнаружили 55-летнего местного жителя с многочисленными телесными повреждениями. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, он не выжил.

Выяснилось, что его избили двое жителей района: мужчины в возрасте 36 и 39 лет. Они приехали в его дом для выяснения отношений из-за давнего конфликта. Во время ссоры они избили мужчину руками и ногами, а затем скрылись.

"Следователи отделения полиции № 6 Каменского районного управления полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Обеим фигурантам инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, на Днепропетровщине мачеха забила насмерть 10-летнюю девочку. Женщину будут судить по трем статьям Уголовного кодекса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Избиение нападение Днепропетровская область
На Львовщине мужчина от гостя получил нож в грудь
12 мая 2026, 20:50
В Черниговской области подросток избил 12-летнюю девочку: полиция открыла дело
12 мая 2026, 12:22
На Днепропетровщине россияне убили двух человек
09 мая 2026, 13:05
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Певица LELÉKA назвала сумму, которую пришлось потратить на Евровидение-2026
12 мая 2026, 23:55
Певица Кристина Соловий призналась, что за ней ухаживал депутат и его сын
12 мая 2026, 23:35
Врачи нашли причину отравления во львовском садике
12 мая 2026, 22:54
В Херсоне российские дроны прицельно атаковали двух мужчин
12 мая 2026, 22:34
Манявский скит в Прикарпатье под угрозой разрушения
12 мая 2026, 22:10
Выследил, когда ребенок остался один: в Кривом Роге задержали 61-летнего педофила за надругательство над 9-летней девочкой
12 мая 2026, 21:50
На Полтавщине иномарка насмерть сбила пенсионерку
12 мая 2026, 21:45
В Киеве бизнесмены организовали доходы на фейковом бронировании
12 мая 2026, 21:30
Ермак прокомментировал первое судебное заседание по своему делу
12 мая 2026, 21:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Пекар
Все блоги »