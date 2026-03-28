Российские удары по Полтавщине: погиб работник "Нафтогаза"

Российские войска уже третьи сутки наносят удары по промышленной и энергетической инфраструктуре Полтавской области. Под обстрелами оказались объекты Группы "Нефтегаз"

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Во время одной из последних атак погиб 55-летний сотрудник компании Роман Чмихун, работавший оператором технологических установок.

В "Нефтегазе" отмечают, что это уже вторая потеря среди коллектива за эту неделю.

Как известно, в ночь на 28 марта российские войска атаковали регион ударными беспилотниками. В результате были повреждены промышленные объекты в Полтавском районе, а также зафиксировано попадание в жилой дом. Из-за падения дрона повреждены окна в двух частных домохозяйствах.

Утром враг нанес повторный удар по одному из предприятий. На местах попаданий работают экстренные и профильные службы, которые ликвидируют последствия атак и устанавливают масштабы разрушений.

Напомним, этой ночью противник атаковал Украину 273 ударными БпЛА типами Shahed, Гербера, Италмас и другими беспилотниками. Зафиксировано попадание 21 ударным дроном на 18 локациях, обломки сбитых беспилотников падали на 9 территориях.