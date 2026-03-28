28 марта 2026, 13:42

Российские удары по Полтавщине: погиб работник "Нафтогаза"

Иллюстративное фото: ГСЧС Полтавщины
Российские войска уже третьи сутки наносят удары по промышленной и энергетической инфраструктуре Полтавской области. Под обстрелами оказались объекты Группы "Нефтегаз"

Об этом сообщила пресс-служба компании передает RegioNews.

Во время одной из последних атак погиб 55-летний сотрудник компании Роман Чмихун, работавший оператором технологических установок.

В "Нефтегазе" отмечают, что это уже вторая потеря среди коллектива за эту неделю.

Как известно, в ночь на 28 марта российские войска атаковали регион ударными беспилотниками. В результате были повреждены промышленные объекты в Полтавском районе, а также зафиксировано попадание в жилой дом. Из-за падения дрона повреждены окна в двух частных домохозяйствах.

Утром враг нанес повторный удар по одному из предприятий. На местах попаданий работают экстренные и профильные службы, которые ликвидируют последствия атак и устанавливают масштабы разрушений.

Напомним, этой ночью противник атаковал Украину 273 ударными БпЛА типами Shahed, Гербера, Италмас и другими беспилотниками. Зафиксировано попадание 21 ударным дроном на 18 локациях, обломки сбитых беспилотников падали на 9 территориях.

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
