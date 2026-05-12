12 мая 2026, 22:34

В Херсоне российские дроны прицельно атаковали двух мужчин

12 мая 2026, 22:34
Фото: ZUMAPRESS
Россияне 12 мая атаковали дронами Днепровский район Херсона, ранены двое гражданских - 67-летний и 40-летний мужчины

Об этом сообщила Херсонская ОВА , передает RegioNews .

"Ориентировочно в 12:30 российские оккупанты атаковали с беспилотника мужчину в Днепровском районе Херсона", - говорится в сообщении

Как отмечается, враг нанес удар с помощью дрона по 67-летнему жителю Херсона, который шел по улице. Он получил взрывную травму и осколочные ранения ног. Бригада "скорой помощи" доставила пострадавшего в больницу в состоянии средней тяжести.

Еще около 13:20 россияне снова атаковали из БпЛА мужчину в Днепровском районе Херсона. Из-за вражеского удара находившийся на улице 40-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. "Скорая" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи. Его состояние – средней степени тяжести.

Напомним, что россияне вечером 12 мая атаковали Кривой Рог . Дрон попал в жилой дом.

