Ошибочно в "ухилянтах": десятки харьковчанок оказались в розыске ТЦК

В Шевченковском ТЦК Харькова невоеннообязанных женщин массово ставили на учет под видом медиков

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как женщины узнавали о своем статусе

Психологиня Агата Захаряна получила сообщение от участкового о том, что ее записали как медсестру в военном учете. Когда она обратилась в ТЦК, ее сняли с розыска, но с учета – нет. По словам ТЦК, в законе нет пункта "снять по ошибке военкомата".

Подобная история произошла и с математиком Галиной Цехмистро: звонок от майора полиции застал ее врасплох в момент, когда она планировала отпуск.

"Я думала, это мошенническая схема. Оказалось – розыск. Я отправила свой диплом, чтобы доказать, что я не медик. Мне ответили: "Мы верим, но с учета не снимем. Идите в суд", – рассказала она.

Ошибка ведет к Шевченковскому ТЦК

Женщины, объединившись в соцсетях, выяснили, что почти все они жили или учились в Шевченковском районе Харькова. Именно этот ТЦК массово вносил их данные в систему "Оберіг" по ошибочным специальностям.

Известно не менее 30 таких случаев. Ошибка привела к:

невозможности выезда за границу;

блокировка административных услуг, например водительских прав или регистрации авто;

постоянного стресса из-за возможной блокировки банковских счетов.

Реакция властей

После огласки в дело вмешались народные депутаты и Министерство обороны. Нардеп Александр Федиенко считает, что проблему следует решить автоматически, без судебных исков:

"Минобороны может быстро разработать постановление. Если у человека нет медицинского или фармацевтического образования – он должен быть автоматически исключен из реестров".

В Харьковском областном ТЦК уже проводится служебное расследование. Заместитель начальника ТЦК Алексей Шапко подтвердил:

"На данном этапе установлено, что законных оснований для розыска этих женщин не было. Это исправляется. Мы рассматриваем жалобы и будем снимать их с учета".

Юристы советуют пострадавшим женщинам сначала подавать официальные жалобы в высшие органы Минобороны, а потом обращаться в суд, ведь судебные процессы могут длиться месяцами.

Напомним, киевлянка Ирина Харациди-Логинова несколько месяцев пытается доказать, что ее незаконно внесли в реестр военнообязанных. У женщины нет медицинского или фармацевтического образования и добровольно не обращалась в Территориальный центр комплектования.