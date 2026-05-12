Манявский скит в Прикарпатье под угрозой разрушения

Фото: Ивано-Франковский областной совет

Манявский скит в Прикарпатье оказался перед угрозой исчезновения. Проходящий рядом горный поток во время паводков агрессивно подмывает почву, из-за чего аутентичные стены монастыря XVII века начали провисать.

Об этом сообщил Ивано-Франковский облсовет со ссылкой на главу облсовета Александра Сыча, передает RegioNews .

"Угроза серьезна. Глубокий горный поток при подъеме воды все сильнее подмывает и разрушает грунт под аутентичными стенами. Уже есть реальные признаки того, что стена монастыря начинает провисать, и может произойти непоправимое", — отметил Сыч.

По его словам, на новое строительство берегозакрепляющих сооружений возле Кресто-Воздвиженского мужского монастыря из областного бюджета уже направили почти 12 миллионов. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации и проводится оценка влияния на окружающую среду.

"Предыдущие расчеты свидетельствовали, что стоимость работ будет составлять 25-30 миллионов, однако теперь ожидаем, что сумма может вырасти почти до 50 миллионов. Конечно, одномоментно выделить такие средства из областного бюджета будет сложно, однако будем исходить из наполнения бюджета", - добавил он.

Скит Манявский (Украинский Афон, Кресто-Воздвиженский мужской монастырь) – православный монастырь, основанный Иовом Княгиницким и Иваном Вишенским в 1606 году у села Манява в Ивано-Франковской области, памятник архитектуры начала XVII века.

