20:50  12 мая
На Львовщине мужчина от гостя получил нож в грудь
20:21  12 мая
Россияне сбросили авиабомбы на гражданских в Днепропетровской области: есть жертвы и ранены
19:35  12 мая
На Волыни на строительстве укрытия для школы "пропали" полтора миллиона
UA | RU
UA | RU
12 мая 2026, 22:10

Манявский скит в Прикарпатье под угрозой разрушения

12 мая 2026, 22:10
Читайте також українською мовою
Фото: Ивано-Франковский областной совет
Читайте також
українською мовою

Манявский скит в Прикарпатье оказался перед угрозой исчезновения. Проходящий рядом горный поток во время паводков агрессивно подмывает почву, из-за чего аутентичные стены монастыря XVII века начали провисать.

Об этом сообщил Ивано-Франковский облсовет со ссылкой на главу облсовета Александра Сыча, передает RegioNews .

"Угроза серьезна. Глубокий горный поток при подъеме воды все сильнее подмывает и разрушает грунт под аутентичными стенами. Уже есть реальные признаки того, что стена монастыря начинает провисать, и может произойти непоправимое", — отметил Сыч.

По его словам, на новое строительство берегозакрепляющих сооружений возле Кресто-Воздвиженского мужского монастыря из областного бюджета уже направили почти 12 миллионов. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации и проводится оценка влияния на окружающую среду.

"Предыдущие расчеты свидетельствовали, что стоимость работ будет составлять 25-30 миллионов, однако теперь ожидаем, что сумма может вырасти почти до 50 миллионов. Конечно, одномоментно выделить такие средства из областного бюджета будет сложно, однако будем исходить из наполнения бюджета", - добавил он.

Скит Манявский (Украинский Афон, Кресто-Воздвиженский мужской монастырь) – православный монастырь, основанный Иовом Княгиницким и Иваном Вишенским в 1606 году у села Манява в Ивано-Франковской области, памятник архитектуры начала XVII века.

Напомним, что во Львове завершили обследование ансамбля Бернардинского монастыря XVII века и жилого дома, пострадавших в результате атаки российских беспилотников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Прикарпатье разрушения монастырь
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Певица LELÉKA назвала сумму, которую пришлось потратить на Евровидение-2026
12 мая 2026, 23:55
Певица Кристина Соловий призналась, что за ней ухаживал депутат и его сын
12 мая 2026, 23:35
Врачи нашли причину отравления во львовском садике
12 мая 2026, 22:54
В Херсоне российские дроны прицельно атаковали двух мужчин
12 мая 2026, 22:34
На Днепропетровщине мужчину жестоко избили прямо на улице: он не выжил
12 мая 2026, 22:15
Выследил, когда ребенок остался один: в Кривом Роге задержали 61-летнего педофила за надругательство над 9-летней девочкой
12 мая 2026, 21:50
На Полтавщине иномарка насмерть сбила пенсионерку
12 мая 2026, 21:45
В Киеве бизнесмены организовали доходы на фейковом бронировании
12 мая 2026, 21:30
Ермак прокомментировал первое судебное заседание по своему делу
12 мая 2026, 21:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Пекар
Все блоги »