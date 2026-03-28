28 марта 2026, 10:54

Одесса после ночного удара: уже 2 погибших, продолжаются спасательные работы

Фото: Одесская ОВА
Стало известно еще об одной жертве ночной атаки на Одессу. Из квартиры на пятом этаже многоэтажного дома достали тело 34-летнего мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, из-за ударов врага погибли 2 человека, еще 12 человек получили ранения, среди них ребенок.

Поисково-спасательные работы продолжаются, на местах работают все экстренные службы.

Кипер добавил, что утром враг также нанес удары по портовой инфраструктуре: в одном из портов повреждена зерновая галерея и пустой резервуар, информации о пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 28 марта россияне атаковали Одессу. Было известно, что погиб один человек, а еще 11 человек получили травмы, среди них есть ребенок. В городе зафиксировано попадание в крышу здания одного из родильных домов.

Как известно, этой ночью противник атаковал Украину 273 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другими беспилотниками. Зафиксировано попадание 21 ударным дроном на 18 локациях, обломки сбитых беспилотников падали на 9 территориях.

война Одесса погибшие спасатели атака многоэтажка спасательные работы
